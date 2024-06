EURO2024 | L'Italia batte in rimonta l'Albania, finisce 2-1

Buona la prima per l'Italia di Spalletti che vince in rimonta contro l'Albania al Westfalenstadion di Dortmund nella seconda partita del Girone B, dopo la sonora vittoria della Spagna contro la Croazia per 3-0 nella partita andata in scena alle 18.00 all'Olympiastadion di Berlino.

L'inizio per gli Azzurri è da horror con Dimarco che dopo 20 secondi dal fischio d'inizio regala la palla da rimessa laterale a Bajrami che fulmina Donnarumma con una botta sotto l'incrocio da pochi metri. L'Italia è però brava a reagire non scomponendosi e riversandosi in attacco con fare propositivo trovando davanti a sé un'Albania che tenta di chiudersi nella propria area: così sugli sviluppi di un corner Alessandro Bastoni incorna la palla per l'1-1 all'11° minuto e dopo appena cinque minuti Barella con un gran tiro in controbalzo dal limite porta avanti la Nazionale azzurra. La squadra di Spalletti impone un ritmo forsennato per tutto il primo tempo andando vicina al gol in più di qualche occasione e obbligando Strakosha a fare gli straordinari. Brio che però viene probabilmente pagato nel secondo tempo in cui i ritmi si abbassano vertiginosamente con l'Italia che si limita a gestire il possesso rischiando solo una volta con Donnarumma che fa un grande intervento su Rej Manaj a cinque minuti dal termine.

Può sorridere dunque l'Italiache supera vincendo la gara d'esordio e agganciando la Spagna in testa al girone.

Depositphotos

La classifica del girone dell'Italia dopo la 1° giornata

Spagna: 3 punti

Italia: 3 punti

Albania: 3 punti

Croazia: 3 punti

Le prossime partite del Girone B

Croazia - Albania: Mercoledì 19 giugno, ore 15.00

Spagna - Italia: Giovedì 20 giugno, ore 21.00