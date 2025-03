Trofeo Scardina, Zaccagni: "Siamo carichi per il rush finale"

In occasione del quarto Trofeo Ignazio Scardina, evento tenutosi presso il Circolo Sportivo RAI, in onore dello storico giornalista e voce del 90° Minuto e La Domenica Sportiva ed a capo della redazione calcistica di RaiSport dal 2000 al 2006, il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, ha ricevuto un riconoscimento, di seguito le sue parole.

Mi sarebbe piaciuto molto conoscerlo (Ignazio Scardina ,ndr). Il suo modo di raccontare il calcio è sempre stato particolare, quindi sono orgoglioso di ricevere questo premio e vi ringrazio. Adesso ci aspettano tante partite importanti, abbiam ricarico le batterie, ci aspetta un bel rush finale. Il quarto posto? Ci sono tante squadre, per cui l'impegno deve essere al massimo, speriamo di fare bene. Nazionale? Sono molto contento di essere tornato in nazionale, per me è sempre un onore. A giugno dovremo poi pensare alle qualificazioni per il Mondiale.

Sono orgoglioso di ricevere questo premio, in onore di un grande giornalista, per la sua umanità e professionalità, ma anche per il suo modo particolare di raccontare calcio. Sono veramente contento. Riguardo il momento della squadra, adesso sono passati un po' di giorni senza partite, quindi abbiamo ricaricato le batterie. Siamo carichi per il rush finale. La carica del pubblico ci rende orgogliosi, è importante, peccato per la Coppa Italia, ma siamo ancora vivi in Europa, siamo ancora a giocarci le nostre carte in campionato quindi siam contenti del percorso che abbiamo fatto. Adesso mancano delle partite che sono delle finali per noi. Patric? Ha sofferto tanto per questo infortunio, perché è uno che si è aperto tanto con me in questo senso e ha sofferto tanto perché sapeva che non riusciva a dare il suo contributo alla squadra, ha provato questa terapia conservativa, ma non ha funzionato. Il dolore non gli ha permesso di aiutarci, per cui ha preso secondo me la decisione migliore. Ci darà sicuramente una mano fuori dal campo.