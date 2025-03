Un nuovo Torino pronto a sfidare la Lazio nel prossimo match

Mancano 4 giorni alla sfida dello stadio Olimpico tra Lazio e Torino. I biancocelesti sperano di aver giovato della sosta legata alle nazionali dopo un periodo non proprio positivo che si è chiuso con la batosta di Bologna per 5 a 0. La squadra di Baroni deve combattere con il problema infortunati e tra poche ore potrà riabbracciare del tutto i nazionali.

Dall'altra parte arriva un Torino rinato da un paio di mesi. La squadra di Vanoli ha rialzato la testa grazie agli acquisti del calciomercato invernale. I granata hanno iniziato a macinare gioco e punti risalendo notevolmente in classifica e cambiando marcia.

Un Torino rivoluzionato

Il calciomercato di gennaio è stata una tappa determinante per la società di Urbano Cairo. I granata hanno investito molto, acquistando giocatori pronti che si sono presi immediatamente un posto negli undici titolari. Questo avverrà anche contro la Lazio, dove la probabile formazione vedrà ben tre nuovi acquisti in campo. I nomi sono quelli di Biraghi, Casadei ed Elmas. Calciatori importanti che hanno messo a segno anche diversi gol che hanno fatto la differenza.

La Lazio senza nuovi acquisti contro i granata

Risponde la Lazio, l'ipotetico undici che scenderà in campo contro il Torino allo stadio Olimpico non vede infatti nessuno dei nuovi acquisti arrivati a gennaio. Forse dei tre innesti del calciomercato invernale l'unico che ha qualche chance di giocare è Beda Belahyane. Panchina invece per il difensore danese Provstgaard mentre Ibrahimovic è alle prese con un infortunio che lo terrà fuori per un pò.