Problemi a sinistra col Torino: ipotesi Hysaj titolare

Da anni c'è un tassello che rappresenta delle difficoltà dalle parti di Formello: il terzino sinistro. I biancocelesti sono intervenuti spesso in quel ruolo con acquisti ed innesti senza mai risolvere con continuità la questione.

Le difficoltà continuano anche quest'anno in casa Lazio e lunedì arriva il Torino. L'acquisto del portoghese Nuno Tavares è stata una grandissima intuizione da parte del club ma i problemi fisici spesso frenano il terzino ex Benfica. La doppia soluzione più adoperata da Baroni porta ai nomi di Marusic e Pellegrini. Il primo fa quel che può sulla fascia opposta non sua, alterna prestazioni positive a prestazioni negative. Stesso discorso per Luca Pellegrini, spesso ingenuo e protagonista di errori grossolani. C'è un altro nome che potrebbe scalare ogni gerarchia e prendersi una maglia da titolare: Elseid Hysaj.

Ipotesi Hysaj a sinistra

Il terzino albanese rientra dopo un infortunio non da poco che lo ha bloccato ai box per diverse settimane. Quest'anno Hysaj era considerato un esubero completamente fuori dal progetto Lazio. La società ha fatto di tutto per venderlo, anche in prestito, in entrambe le finestre di calciomercato ( estiva ed invernale ) . L'emergenza infortuni poi ha voluto che fosse reintegrato da mister Baroni e il calciatore ha sfruttato al meglio le chance offerte dall'allenatore. Quest'anno per Hysaj 6 presenze e in ognuna di queste non solo si è fatto trovare preparato ma ha giocato anche ottime partite. Questo potrebbe aprire una importante candidatura per il prossimo match di campionato tra Lazio e Torino.

Le altre scelte su quella fascia

Le alternative sulla fascia sinistra dovute all'infortunio di Nuno Tavares sono due. Spostare Adam Marusic sull'out opposto a quello di sua naturale competenza e puntare nuovamente su Luca Pellegrini. Il giocatore italiano è stato reintegrato nella lista di serie A anche complice l'intervento chirurgico dello spagnolo Patric. Queste sono le scelte su cui dovrà riflettere Marco Baroni.