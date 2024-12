Allarme bomba a Roma: evacuata la Corte di Cassazione, momenti di tensione in Centro

Paura e tensione nella mattinata del 3 dicembre 2024 a Roma, dove un allarme bomba ha portato all’evacuazione della Corte di Cassazione, situata in piazza Cavour. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza, mobilitando le forze dell’ordine e i reparti specializzati.

Evacuazione e controlli rigorosi

L’edificio è stato rapidamente evacuato, e l’area circostante è stata isolata per garantire la sicurezza di cittadini e personale. Squadre di artificieri e unità cinofile hanno perlustrato ogni angolo del palazzo per verificare la presenza di ordigni. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti, mentre gli agenti monitoravano ogni possibile minaccia.

Nessun ordigno rinvenuto

Dopo ore di controlli accurati, l’allarme si è rivelato fortunatamente falso. Tuttavia, le autorità stanno indagando sull’origine della segnalazione, che potrebbe configurarsi come un gesto intimidatorio o un atto di disturbo deliberato.

L’Importanza della sicurezza

Questo episodio mette nuovamente in evidenza l'importanza di protocolli rigorosi per affrontare le emergenze e proteggere la sicurezza pubblica, specialmente in luoghi sensibili come tribunali e istituzioni.