Stasera a Fiumicino arriva il nuovo difensore della Lazio

In queste ore la Lazio ha chiuso improvvisamente due colpi: dopo la beffa Casadei, la società ha reagito e nel pomeriggio ha chiuso per il nuovo centrocampista. Stiamo parlando di Belahyane, marocchino classe 2004 in forza al Verona: il calciatore era stato seguito da tempo e presto vestirà biancoceleste. È pronto per questa nuova avventura, ritroverà Marco Baroni che lo ha allenato nei suoi ultimi mesi a Verona. Insieme a lui, la Lazio ha presto anche il giovane Provstgaard: difensore centrale classe 2003 danese capitano della Nazionale under 21.

Quando arriva Provstgaard a Fiumicino?

Il difensore classe 2003 è atteso questa sera a Fiumicino: la sua avventura in biancoceleste si appresta a cominciare

Belahyane e Provstgaard, ecco quando sosterranno le visite mediche

Domani alle ore 8:30 presso Villa Mafalda, Belahyane e Provstgaard sosterranno le visite mediche di rito.