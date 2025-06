Delio Rossi: "Cedendo Taty, Raspadori non credo che cambi la vita alla Lazio"

Ai microfoni di Radiosei, l'ex mister biancoceleste, Delio Rossi, è intervenuto per commentare le ultime voci di mercato riguardanti la panchina dell'Italia, a seguito dell'addio di Luciano Spalletti dalla guida tecnica della Nazionale. Inoltre, l'ex allenatore si è anche espresso su Raspadori per il dopo-Taty.

Spalletti? Ho grandissima stima di Luciano, è un allenatore importante e che ha fatto bene in carriera. Lui sa lavorare anche sul singolo, forse non è riuscito a far esprimere al meglio. E’ uscito con grande dignità, anche lasciando con l’ultima panchina da esonerato. Non ne esce bene a livello tecnico, non a livello umano. Gattuso? Io gli voglio bene, ma al netto dei sentimentalismi, non vedo perché ci stia male in questa Nazionale. Sa come ci si rapporta con i giocatori, ma il problema della Nazionale non è chi la guida, esattamente come non lo era Spalletti.