A Formello si attende Baroni, e nel frattempo nel centro sportivo c'è Tudor

Oggi è il giorno di Marco Baroni alla Lazio.

Le conferme sono state molteplici in mattinata, con l'ormai ex allenatore del Verona in viaggio per Roma, pronto a firmare un contratto biennale che lo legherà alla Lazio fino al 2026. Nonostante il malumore della piazza, il presidente Lotito ha deciso di ripartire da un allenatore, come da lui stesso dichiarato in mattinata, che fosse “fuori dai giri dei soliti procuratori”.

Aggiornamento: Tudor ha lasciato Formello

Con sorpresa di tutti, a Formello c'era qualcun altro: Igor Tudor, venuto a svuotare il suo armadietto verso le 11:52. La nostra redazione ha raccolto questa informazione e confermato che Tudor ha lasciato il centro sportivo biancoceleste verso le 13:48, accompagnato da un collaboratore a bordo di un taxi. L'ex tecnico della Lazio, che mercoledì sera ha presentato le dimissioni ufficiali, ha trascorso circa due ore all'interno del centro operativo biancoceleste. Oggi era prevista la sua conferenza stampa di addio, ma è stata annullata. Secondo le ultime indicazioni, Tudor potrebbe comunicare le ragioni delle sue dimissioni attraverso un comunicato stampa.

Depositphotos

Aggiornamento: il ds Fabiani annuncia il nuovo tecnico

Nel frattempo, anche il direttore sportivo Fabiani ha lasciato il centro sportivo per recarsi a pranzo. Ai giornalisti presenti ha dichiarato che si stanno limando gli ultimi dettagli con il presidente del Verona Setti, e che nel pomeriggio Baroni arriverà a Formello, diventando ufficialmente il nuovo tecnico della Lazio.