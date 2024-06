Dotsport | Lotito: "Tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Tudor..."

Il clima in casa Lazio sta tornando infuocato, con i tifosi sul piede di guerra dopo gli ultimi avvenimenti in casa Lazio: ad essere maldigerita è stata soprattutto la scelta di Baroni dopo le dimissioni di Tudor e Sarri. Dopo le parole di ieri all'ANSA e questa mattina a Il Messaggero, Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di dotsport.

"Si dice che Tudor abbia fatto benissimo, portando la Lazio in Europa League. In realtà da quando ci sono io la squadra è andata 15-16 volte in Europa. Allenatori e giocatori si possono sostituire. Tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Conta sempre solo che la società sia solida”