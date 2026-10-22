Verso Lazio-Parma, Isaksen: "È fondamentale continuare così. Gattuso? È bello giocare con lui"

Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club per il match program di Lazio-Parma

Isaksen al Match Program

È fondamentale continuare così, abbiamo fatto un gran lavoro fino ad ora, a Torino abbiamo fatto un partitone ma non vale niente se perdiamo con il Parma. Dobbiamo continuare e vincere anche questa.

Rapporto con Provstgaard? È stata una serata bellissima per la squadra ma anche per i danesi, sono molto felice anche per il mio amico Oliver, abbiamo un bel rapporto insieme, stiamo lavorando ogni giorno e dopo gli allenamenti usciamo o stiamo a casa insieme, è bello avere un altro danese qui, è sempre bello avere un connazionale in squadra per parlare nella tua lingua e di altre cose.

Lavorare sul campo e in palestra è importante, ma per me l'aspetto mentale lo è stato ancora di più, non è stato sempre semplice per me qui ma sono sempre andato oltre le sconfitte. Ho preso un mental coach che sta con me anche a casa, mi ha aiutato tanto, così come la mia fede. Ho trovato un equilibrio, sono pià sicuro dentro e fuori dal campo.