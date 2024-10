Milan-Napoli 0-2, la squadra di Conte vince e convince

Questa sera allo stadio San Siro di Milano è andata in scena Milan-Napoli, partita terminata con la vittoria degli ospiti per 2-0. La squadra di Antonio Conte vince, gioca bene e riesce a tenere anche la porta inviolata collezionando nelle ultime 9 partite, 8 vittorie e un pareggio. Il Napoli, dopo la faticosa vittoria contro il Lecce al Maradona, è stato protagonista di un grande match affrontando un buon Milan che però non è riuscito ad arginare la forza tecnica dei biancoazzurri.

L'andamento del match nel primo tempo

La partita inizia subito ad altissimi livelli, primissimi minuti intensi e il Napoli sfrutta al meglio la prima occasione capitata. Al minuto 5 Anguissa serve Lukaku che fa uno dei suoi classici gol di potenza, tiro deciso all'angolino in basso ed è vantaggio per il Napoli. Il Milan cerca subito la reazione conducendo il pallino del gioco e spingendosi in avanti con una certa insistenza. I rossoneri hanno un'occasione importante al 18simo, nei piedi di Musah passa il pareggio ma il calciatore solo contro il portiere calcia fuori in modo impreciso. Gol decisamente mangiato. Ancora Milan, l'occasione è per Loftus Cheek, svetta di testa su un traversone colpendo abbastanza bene il pallone, bloccato però da un attento Meret. Minuto 43, altra svolta del match dopo che il Milan stava riuscendo a creare problemi al Napoli, Khvicha Kvaratskhelia si mette alle spalle gli avversari e dal limite calcia meravigliosamente verso l'angolino basso di destra. Mike Maignan non ci sarebbe mai potuto arrivare, 0-2 il risultato dopo i primi 45 minuti.

Il secondo tempo

Il Milan non lascia stravolgere i suoi piani tattici dal gol subito a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Minuto 47, gol di Morata, assegnato ma poi annullato dopo il controllo del Var. La partita procede su ritmi alti e due squadre in campo che si sono nettamente allungate, continui capovolgimenti ma sia Milan che Napoli non riescono a concretizzare le loro giocate. Al minuto 83 Meret e Leao protagonisti, il portiere italiano para un gran tiro del portoghese che era diretto sotto la traversa. Il Milan non riesce più a creare e il Napoli si chiude al meglio per proteggere il doppio vantaggio. Triplice fischio e vittoria per gli ospiti.

La classifica aggiornata

Il Napoli vola, primo posto consolidato e 25 i punti nel tabellone della classifica di Serie A. Il Milan resta a quota 14 punti, in attesa delle altre partite è un punteggio che corrisponde all'ottavo posto e che non può sicuramente far dormire sonni tranquilli a mister Fonseca, allenatore che da quando ha iniziato la sua avventura rossonera è sempre, più o meno, in discussione.