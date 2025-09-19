Ansia Gasp, due titolari in forte dubbio per il derby

L'attesa fra i tifosi sale di ora in ora per quello che sarà il derby numero 185 della storia. Gasperini e Sarri, che interverrà domani in conferenza stampa, stanno ultimando gli ultimi preparativi e correttivi del match ma entrambi dovranno affrontare delle defezioni di formazione.

Le condizioni di Wesley

Wesley - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Wesley a causa di un virus intestinale non si è allenato nemmeno nella giornata di oggi e si riducono le possibilità di una sua convocazione nella stracittadina.

Le condizioni di Hermoso

Hermoso nella seduta odierna ha svolto un allenamento differenziato per gestire un sovraccarico al polpaccio.