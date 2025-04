Serie A | Lazio-Parma: dati e curiosità sul match di lunedì

Lunedì 28 aprile 2025, alle ore 20:45, la Lazio scenderà in campo all'Olimpico contro il Parma di Chivu, che nelle ultime 3 partite è riuscito a fermare Inter, Fiorentina e Juventus, pareggiando con le prime due e vincendo con l'ultima.

I dati delle due squadre

In Serie A, come riportato da Onefootball, i biancocelesti hanno vinto nove delle ultime dieci partite contro il Parma. L'unico passo falso, però, risale al match giocato il 1° dicembre 2024, quando la Lazio perse 3-1 . Nonostante tutto, però, la squadra capitolina ha vinto - contro il Parma - tutte le ultime otto partite disputate in casa… la squadra di Chivu potrebbe puntare, quindi, a interrompere questa striscia negativa e puntare alla seconda vittoria stagionale contro la Lazio.

Quest'anno Lazio e Parma sono, inoltre, tra le squadre che hanno segnato più gol dal 76' in poi: la squadra capitolina ne conta ben 18, a differenza della squadra Ducale che, invece, ne conta 14.

I jolly di questo match

Dall'arrivo di Chivu, come afferma Onefootball, i ducali hanno raccolto undici punti in otto gare giocate, il che, nel periodo, li renderebbe 11esimi in classifica, a soli due punti dalla Lazio che, invece, si classificherebbe al nono posto (con 13 punti).

Inoltre, il ct del Parma sa che può puntare su Mateo Pellegrino, in quanto è tra i giocatori ducali che stanno partecipando più attivamente al campionato.

La Lazio potrebbe, invece, contare su Valentin Castellanos, il quale ha segnato, contro squadra neopromosse, ben otto gol in nove sfide… ma non solo: anche Luca Pellegrini potrebbe essere fondamentale per la squadra di Baroni, grazie alla sua buona capacità di fornire assist.