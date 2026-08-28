Ratkov-Siviglia, Moretto: "Offerto un milione di euro per il prestito. C'è un altro club interessato"

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Dopo la disastrosa avventura alla Lazio, Petar Ratkov potrebbe lasciare il club in questi ultimissimi giorni di mercato, dopo solo 7 mesi in biancoceleste. Sulle sue tracce si sarebbe inserito il Siviglia, e, secondo Matteo Moretto, anche il Tolosa sarebbe interessato all'attaccante serbo.

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L'indiscrezione di Moretto

Il Siviglia ha offerto alla Lazio un milione di euro per il prestito di Petar Ratkov. Anche il Tolosa è interessato all'attaccante.

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