Ratkov-Siviglia, Moretto: "Offerto un milione di euro per il prestito. C'è un altro club interessato"

Dopo la disastrosa avventura alla Lazio, Petar Ratkov potrebbe lasciare il club in questi ultimissimi giorni di mercato, dopo solo 7 mesi in biancoceleste. Sulle sue tracce si sarebbe inserito il Siviglia, e, secondo Matteo Moretto, anche il Tolosa sarebbe interessato all'attaccante serbo.

L'indiscrezione di Moretto

Il Siviglia ha offerto alla Lazio un milione di euro per il prestito di Petar Ratkov. Anche il Tolosa è interessato all'attaccante.

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