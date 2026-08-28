Cancellieri rifiuta il Genoa: salta il trasferimento dalla Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
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Nonostante le ultime indiscrezione dessero per possibile la separazione definitiva tra la Lazio e Matteo Cancellieri, dopo che in questo rush finale di mercato, il Genoa di Daniele De Rossi si sarebbe inserito con forza sull'esterno offensivo, il trasferimento al Grifone sarebbe invece saltato.

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Cancellieri dice “no” al Genoa

Secondo quanto raccolto da Damiano Er Faina a Radio Laziale, il giocatore, in scadenza con i biancocelesti a giugno 2027, avrebbe rifiutato i rossoblù.

Il post su Radio Laziale

 

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