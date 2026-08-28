Cancellieri rifiuta il Genoa: salta il trasferimento dalla Lazio
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Nonostante le ultime indiscrezione dessero per possibile la separazione definitiva tra la Lazio e Matteo Cancellieri, dopo che in questo rush finale di mercato, il Genoa di Daniele De Rossi si sarebbe inserito con forza sull'esterno offensivo, il trasferimento al Grifone sarebbe invece saltato.
Cancellieri dice “no” al Genoa
Secondo quanto raccolto da Damiano Er Faina a Radio Laziale, il giocatore, in scadenza con i biancocelesti a giugno 2027, avrebbe rifiutato i rossoblù.