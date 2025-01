Stendardo: "Anche stavolta male nell'approccio. Marusic lo stimo, ma..."

La Lazio ha subito una pesante battuta d'arresto, perdendo il match contro la Fiorentina all'Olimpico. Un inizio di gara poco convincente ha penalizzato i biancocelesti, e nonostante un miglioramento nella ripresa, il risultato ha sorriso ai viola. Guglielmo Stendardo ha commentato la prestazione della squadra di Baroni durante un'intervista a Radiosei, esprimendo il suo punto di vista sulla partita.

Queste le sue parole:

Peccato, anche stavolta l’approccio alla gara non è stato dei migliori e questo ha condizionato il resto della sfida. Nell’ultimo periodo succede spesso, non si possono lasciare i primi 20′ agli avversari, soprattutto se sono Fiorentina, Inter e Como. Marusic lo stimo molto, è veloce, bravo sia in fase difensiva che offensiva, però il suo disimpegno iniziale contribuisce alla loro rete; Pellegrini contribuisce sul secondo gol.

Il calcio è fatto di due fasi, poi ci sono le palle inattive che possono condizionare. La fase di non possesso la Lazio la fa molto bene, anche con quattro attaccanti, però poi quando perde palla deve essere in grado di fare la stessa pressione e deve essere aggressiva in fase difensiva. Questo la Lazio lo ha fatto nella prima parte di stagione, nell’ultimo periodo la fase difensiva non è la stessa quindi puoi attaccare quanto vuoi, puoi avere lo spirito offensivo che ti caratterizza, ma poi devi avere anche quella voglia, quella cattiveria, anche quando non hai la palla; è in quel momento che devi fare molta più attenzione. Bisogna difendere e attaccare di squadra, tutti insieme. Quando i reparti si scollegano, iniziano o problemi, non soltanto della Lazio, ma di ogni squadra.

