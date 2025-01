Calciomercato, un obbiettivo della Lazio sbarca ufficialmente in Italia: ecco dove

Renato Veiga, che era uno degli obiettivi di mercato della Lazio per questa finestra invernale, è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha annunciato il suo arrivo con una nota ufficiale:

La Juventus è felice di accogliere un nuovo acquisto in questo mercato di gennaio: Renato Veiga, difensore del Chelsea, passa in prestito in bianconero fino al termine della stagione 2024/25.