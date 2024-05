Casale, parla l'agente: "Non si era stufato di Sarri, ha avuto problemi personali"

La stagione in corso non è stata particolarmente brillante o facile per Nicolò Casale, che ha trovato poco spazio nella squadra guidata da Sarri. Secondo quanto riferito dal suo agente a TvPlay, la limitata presenza in campo di Casale non è stata dovuta a divergenze con l'allenatore, ma piuttosto a problemi personali, che ora sarebbero stati superati.

Ecco le dichiarazioni di Mario Giuffredi: