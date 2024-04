FORMELLO - Pronti al rilancio Guendouzi e Cataldi, sulla fascia destra tocca ad Hysaj

Novanta minuti per ribaltare il 2-0 dell’andata e raggiungere la finale di Coppa Italia. Servirà una impresa contro la Juventus che solo una volta in stagione ha subito almeno tre reti in una partita. L’infermeria si sta svuotando e Igor Tudor può sorridere. Ciro Immobile conferma di aver smaltito il problema al collaterale, si è allenato regolarmente con i compagni e sarà convocato. Impensabile la sua presenza dal primo minuto, la maglia da titolare tocca nuovamente al Taty Castellanos che vuole trovare il primo gol con il nuovo allenatore in panchina. Alle spalle dell’argentino verranno confermati Felipe Anderson e Luis Alberto. Le novità principali riguardano il centrocampo con il tecnico croato che lo cambia totalmente rinunciando a Vecino e Kamada. Opportunità per Danilo Cataldi dopo un mese così come viene rilanciato Matteo Guendouzi. Con il francese è tutto rientrato, l’edema al polpaccio sinistro è alle spalle e guiderà la carica per la rimonta. Intoccabile Adam Marusic che cambia fascia, si sposta sulla corsia mancina con l’inserimento di Hysaj sulla destra. Non si è visto in campo Manuel Lazzari, il problema muscolare patito contro il Genoa lo ha messo ko. Uscito malconcio da Marassi anche Patric, lo spagnolo non desta preoccupazioni ma sarà risparmiato. Romagnoli guiderà la difesa completata da Casale e Gila davanti Mandas.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Cataldi, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Patric, Pellegrini, Rovella, Vecino; Isaksen, Pedro, Immobile.

Squalificati: -

Diffidati: Guendouzi, Castellanos

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Zaccagni.

JUVENTUS (3-5-2): Perin, Rugani, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa. All.: Massimiliano Allegri

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Djalo, Iling-Junior, Miretti, Alcaraz, Weah, Yildiz, Milik.

Squalificati: Gatti

Diffidati: Locatelli, Weah, Kostic

Indisponibili: De Sciglio, Kean

ARBITRO

Daniele Orsato della sezione di Schio

Assistenti: Carbone-Perrotti

IV uomo: Matteo Marcenaro della sezione di Genova

VAR: Aleandro Di Paolo

AVAR: Massimiliano Irrati