Allo stadio Olimpico, questo pomeriggio alle 18:30 è andato in scena un vero e proprio scontro diretto per la Champions League tra Roma e Bologna. I ragazzi di De Rossi vengono da un ottimo periodo di forma dopo il derby vinto e l'accesso alle semifinali di Europa League avvenuto contro il Milan. I felsinei invece sono reduci da due pareggi a reti bianche avvenuti contro Frosinone e Monza. Questa sera alle 20:45 si chiude il turno di Serie A, con il derby di Milano che può valere scudetto matematico per l'Inter in caso di vittoria contro il Milan.

depositphotos

Roma-Bologna

Un primo tempo molto acceso tra le due squadre, dove sono i ragazzi di Motta a passare in vantaggio con un grande gol di El Azzouzi. La Roma non è rimasta a guardare creando diverse situazioni ma sono gli ospiti a trovare il raddoppio allo scadere del primo tempo con Zirkzee: azione nata dal basso con tanti fraseggi veloci fino ad arrivare all'attaccante olandese che non sbaglia davanti a Svilar. La Roma però reagisce con un gol del neo entrato Azmoun che riapre i giochi. Il Bologna grazie a un recupero palla su Dybala, trova il gol del 3-1 con Zirkzee che manda in porta il compagno Saelemaekers che con un pallonetto supera Svilar. Pellegrini non sfrutta l'occasione per riaprire i giochi al 86', con il capitano della Roma che spara alto da posizione ravvicinata. Partita che termina 3-1 per gli ospiti che vedono sempre più vicina la Champions League, la Roma perde uno scontro diretto importante ma mantiene il quinto posto.