Parma, il comunicato sul nuovo allenatore: ecco di chi si tratta

L'esonero di Pecchia

In questo turno di Serie A non sono mancati i colpi di scena: una squadra ha esonerato il suo allenatore, stiamo parlando del Parma. Nelle ultime sette giornate, gli emiliani hanno registrato due pareggi e cinque sconfitte: in questo momento occupano il terzultimo posto in classifica. Il Parma di Pecchia era partito molto bene ad inizio stagione, me la cose negli ultimi tempi sono cambiate drasticamente: la sconfitta di domenica contro la Roma, ha portato la società a prendere questa decisione.

Parma-Lazio - IPA

Il nuovo allenatore del Parma

La scelta è ricaduta su Christian Chivu, ex difensore dell'Inter che fino in questo momento ha allenato proprio la Primavera Nerazzurra. Si tratta di una vecchia conoscenza per il calcio italiano, vediamo se riuscirà a centrare l'obbiettivo salvezza.

Il comunicato del Parma