Grassadonia: "E' stato un buon percorso, c'è il rammarico di..."

Ai microfoni di TMW, il tecnico della Lazio Women Gianluca Grassadonia ha parlato del percorso di quest'anno delle biancocelesti esprimendosi anche sulla poule salvezza che deciderà le sorti della squadra. Queste le sue dichiarazioni

Dopo una promozione, arriva la Poule Salvezza, che sullo sfondo tiene la Serie B: come vi state preparando per questo post season?

Parto con il dire che quello della mia squadra è stato un buon percorso, in un campionato importante e qualitativo: c'è il rammarico di non aver centrato la Poule Scudetto che era nelle nostre corde, perché ci siamo espresse sempre molto bene e per altro con tante ragazze esordienti, ma chiaramente sono anche emersi dei difetti: penso ai cinque rigori consecutivi falliti. Sarebbe bastato realizzarne un paio per centrare un altro obiettivo. Ma ribadisco che il nostro rimane un buon percorso, era un anno zero per noi: la definisco una buona stagione, sarebbe stata ottima in caso di playoff, ma quello che ora mi interessa è continuare questo percorso che abbiamo intrapreso soprattutto nella seconda parte di stagione. Siamo cariche per ripartire al meglio.

Subito al capitolo rigori: dei sei tirati, realizzato solo quello in Coppa Italia. Problema più mentale o tecnico?

Forse un po' insieme delle cose. Certo è che i rigori sono poco allenabili, devi esser poi fredda durante l'esecuzione, e in quello siamo mancate, anche se alcune sono state più clamorose di altre, penso magari alla sfida giocata a Firenze o a quella contro il Milan. Ma io devo leggere tutto con equilibrio, abbiamo intrapreso un nuovo percorso in un campionato come quello di Serie A e siamo contenti di questo.

Per contro, c'è di buono che arrivate alla Poule Salvezza con il 4-4 in rimonta contro l'Inter: mentalmente, incide in senso positivo?

Sì, se guardiamo il bicchiere mezzo pieno: non è mai facile rimontare per due volte l'Inter, squadra che ha subito pochissimi gol ed è ottimamente allenata. Purtroppo però nel primo tempo non siamo scese in campo al top, e quanto incontri squadre così forti se non giochi da Lazio fai fatica. A ogni modo teniamo sempre alta l'asticella, e vedo che le ragazze mettono in campo quello che facciamo durante la settimana.

