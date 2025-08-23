Peruzzi: "Ho lasciato il mondo del calcio e non me ne pento"

Il racconto degli inizi e la nuova vita lontano dal calcio

Angelo Peruzzi, storico ex portiere e dirigente della Lazio, è tornato a parlare in un’intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV. Nel corso del dialogo ha ripercorso i primi passi della sua carriera calcistica, ricordando le esperienze che lo hanno formato e i momenti più significativi che lo hanno portato ai vertici del calcio italiano.

Queste le sue parole:

Non mi è mai fregato nulla di essere bravo o meno, mi interessava solo far bene e mi dispiacevo tantissimo quando sbagliavo.

Ho lasciato il mondo del calcio e non me ne pento. Sto bene così come sto, senza la frenesia di dover rientrare. Mi basta quello che ho, vivendo con le cose più semplici, godendomi di più la famiglia e facendo ciò che voglio. Vivo ancora a Blera, ma fuori dal paese, immerso nella natura. Mi piace l’orto, zappare la terra: cose semplici che mi danno gioie.