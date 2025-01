Braga-Lazio | Baroni nel post a LSC: “Felici per la qualificazione, ora continuiamo a crescere”

È appena terminato il match Braga-Lazio, disputato all’Estadio Municipal della cittadina portoghese. I biancocelesti sono arrivati a giocare questa partita con tantissime assenze tra squalifiche, infortuni e fuori lista. Nonostante ciò, la formazione di Baroni ha disputato un’ottima gara, non sottovalutando l’avversario e tentando fino alla fine di trovare il goal, nonostante la già sicura qualificazione agli ottavi, risultato di un percorso costellato di vittorie in questi quattro mesi di match europei. Al termine della partita, terminata con il risultato di 1-0 per il Braga con goal di Horta al 6’ minuto, è intervenuto i microfoni di Lazio Style Channel l’allenatore della Lazio Marco Baroni.

