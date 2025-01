Braga-Lazio | Baroni: "Oggi pretendo la prestazione. Sulla scelta di Gila..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio dell'ultima giornata di Europa League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e a quelli ufficiali della società biancoceleste, Marco Baroni, il tecnico della Lazio, nel pre-gara di Braga-Lazio.

Gila a centrocampo? In questo momento era una soluzione, ne ho parlato con il ragazzo che la deve prendere come opportunità di crescita personale. Oggi deve semplificare la sua prestazione, alzandosi di 20/30 metri può trovare ricezioni di palla in cui non è abituato. Avrà una carriera importante. Gli ho dato questo compito perché sono convito che lo potrà centrare.

I cross? Abbiamo qualche situazione che dobbiamo leggere insieme. Spesso questa pressione che ormai ci conoscono ci allungano, dobbiamo trovare più compattezza e densità nei cross. Quando certe situazioni si ripetono è compito mio riportare una proposta diversa.