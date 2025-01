Braga-Lazio | Le formazioni ufficiali di Carvalhal e Baroni

Ultima giornata di questa prima fase a girone unico di Europa League. La Lazio è volata in Portogallo per affrontare il Braga di Carlos Carvalhal all'Estádio Municipal de Braga. La squadra di Baroni grazie alla vittoria casalinga contro la Real Sociedad ha conquistato la definitiva qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea ed è attualmente l'unico club, insieme a Manchester United e Galatasaray, ad essere ancora imbattuta dopo sette giornate disputate.

Nonostante alcune note stonate in campionato, come nell'ultima giornata di Serie A contro la Fiorentina, la squadra di Baroni sta realizzando sul versante europeo un cammino straordinario: l'eventuale vittoria contro i portoghesi porterebbe il club capitolino a confermare in solitaria il primo posto nella maxi classifica europea.

Nel frattempo a pochi minuti dall'inizio del match, sono state diramate le formazioni ufficiali di Braga e Lazio.