Che disavventura per l'Inter. Ecco cosa è successo in Germania

Ieri sera l'Inter è uscita sconfitta dalla trasferta europea tedesca contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso per 1-0 che ha trionfato all'ultimo minuto grazie al gol di Mukiele. È arrivata così la prima sconfitta in Europa per la squadra di Simone Inzaghi che rimane ferma a 13 punti fallendo la possibilità di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno diretto.

La serata di ieri, tuttavia, ha riservato alla squadra di Inzaghi oltre il danno anche la beffa con una disavventura in aeroporto che ha costretto i nerazzurri a posticipare il rientro.

Fraioli

