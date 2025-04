La difesa della Lazio fa acqua ma Gila e Pellegrini entrano nella top 11 di aprile

La Lazio di Marco Baroni viene dal deludente pareggio per 2-2 contro il Parma. Notte amara allo stadio Olimpico due giorni fa con una difesa che è la prima grande preoccupazione del tifoso laziale, sia a livello tattico che quello mentale. Nel primo caso per gol incassati con una recidività imbarazzante: stesse dinamiche, stessi errori banali. Nel secondo caso invece, preoccupa l'atteggiamento mentale, visto che i gol arrivano come costante sempre nei primi minuti dei rispettivi tempi.

Un solo dato, magra consolazione certamente, può far sorridere quest'oggi: la qualità dei singoli. Alessio Romagnoli sembra esser tornato al top e Mario Gila sembra esser sempre più in crescita con giocate difensive poderose. Proprio lo spagnolo infatti è rientrato nella migliore formazione della serie A, nel mese di aprile. Il tutto riportato tramite social da OfficialWhoScored. La sorpresa però non riguarda solo i centrali, infatti tra i migliori undici c'è anche un laziale. Parliamo di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro è stato reintegrato ma non solo, ha vissuto una esplosione inaspettata nelle ultime partite in cui è sceso in campo. Il suo piede mancino è stato protagonista di una serie di assist importanti.

I migliori undici

La curiosità legata alla Lazio

Indirettamente i biancocelesti hanno reso protagonista un giocatore avversario, passato dall'anonimato a delle prodezze che lo hanno messo al centro dell'attenzione e facendolo schizzare tra i migliori undici del mese di aprile. Parliamo di Jacob Ondrejka, considerato un predestinato che a sorpresa sta bruciando le tappe. Il calciatore svedese ha appena 22 anni e quest'anno ha disputato solo 8 partite segnando 3 reti, due di queste nella serata contro la Lazio allo stadio Olimpico. Due bei destri tecnicamente chirurgici che hanno battuto l'incolpevole Mandas.