Nicola in conferenza: "Lazio grande squadra. Domani dovremo..."

Intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match, il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha presentato la sfida di domani, che vedrà contrapporsi la compagine sarda contro la Lazio di Marco Baroni, nella sfida dell'Olimpico valida per l'11° giornata di Serie A Enilive. I biancocelesti si avvicinano alla gara con una buona dose di entusiasmo, dopo la bella vittoria ottenuta sul campo del Como per 1-5 e arrivando a 7 successi negli ultimi 8 impegni stagionali tra campionato e coppa. Cagliari che si catapulta all'Olimpico di Roma in un momento non del tutto positivo: sono infatti due le sconfitte consecutive in campionato con Udinese e Bologna, ma i rossoblù giocheranno con il dente avvelenatore per cercare punti importanti in ottica salvezza. Di seguito le parole del tecnico cagliaritano Davide Nicola:

Sulla partita:

Andiamo a giocare in una cornice sempre molto motivante, giocando a Roma contro una squadra in grande momento di forma e con grande qualità. Dovremo fare una partita ad alto tasso di livello tecnico ed emotivo, cercando di limitarli e trovare il modo di giocare noi. Veniamo da una partita in cui abbiamo provato a farlo, noi proviamo a essere competitivi con tutti ma non sempre ci riusciamo. Ora il campionato mi sembra abbastanza delineato, con una vittoria sei 12esimo o con una sconfitta terzultimo, ogni partita cambia tanto in classifica ora. Makoumbou si è allenato come gli altri, il Cagliari ha 16 giocatori di base considerati alla pari come titolari, se andiamo a vedere il minutaggio, anche se qualcuno deve crescere ancora come chi ha avuto infortuni

Sulla Lazio:

Ha un’abilità data da una rosa qualitativa, abituata a giocare su più fronti. Conosco Rovella e Dia per averli allenati, ma credo abbia due esterni capaci di far male nell’uno contro uno. Gioca sviluppando al centro per poi sfogare sulle fasce laterali, sa essere efficace in ripartenza e nella gestione nell’ultimo terzo di campo. È una grande squadra, senza dubbio. Ma domani dovremo cercare di fargli capire che siamo là per giocare la nostra partita con coraggio

Sull'assenza di Nuno Tavares:

Al suo posto ci sarà Pellegrini che è un altro giocatore abile e che conoscete per aver giocato qui. La Lazio ha giocatori di qualità, la sfida è nell’uno contro uno che sapremo mettere nella strategia difensiva, ma nessuno gioca da solo.

Sulle assenze: