Udinese-Lazio, scatta la vendita dei biglietti: tutte le informazioni a riguardo

La Lazio è partita con il piede giusto in campionato, battendo il Venezia per 3-1; ma è tempo di pensare già alla seconda giornata, in programma sabato 24 agosto alle 18:30 sul campo dell’Udinese. In questi minuti, la società, tramite un comunicato, ha annunciato la vendita dei tagliandi per la gara di Udine, valevole per la seconda giornata di campionato. Ecco tutti i dettagli

Il comunicato della Lazio sui biglietti per la sfida di sabato con l’Udinese

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Udinese-Lazio Bluenergy Stadium di Udine in programma sabato 24 agosto 2024 alle ore 18:30. Il prezzo del settore "Curva Ospiti" è di € 35 (più diritti di prevendita). La vendita sarà aperta fino alle ore 19:00 di venerdì 23 agosto.

Depositphotos

Il tweet della Lazio