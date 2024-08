Ballotta: "Su Lotito? Serve un salto di qualità economico che non arriva…"

L'ex portiere biancoceleste, Marco Ballotta, è intervenuto ai microfoni de ilgiornaledellosport.it, elogiando il lavoro fatto dal presidente Claudio Lotito da quando, nel 2004, ha preso in mano la Lazio. Durante la sua intervista, Marco Ballotta, non ha risparmiato qualche critica alla gestione societaria che non permette alla Lazio di poter lottare per il vertice della classifica.

Marco Ballotta: ecco le sue dichiarazioni

"Considerando le condizioni della società quando, nel 2004, è arrivato Lotito, direi che sono stati raggiunti ottimi risultati. Ora però servirebbe un salto di qualità economico per lottare per lo scudetto. Ma il salto non arriva. Detto questo nell’attuale gestione sono più gli anni positivi che quelli negativi. Credo servano figure nei posti giusti, persone competenti".

Applausi per la squadra, contestazione per Lotito:

Fraioli

Sono stati più di 40.000 i i seggiolini occupati ieri sera all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Venezia. Nonostante non abbiano fatto un passo indietro nel sostenere la Lazio, i tifosi biancocelesti, hanno continuato la protesta iniziata al Flaminio il 14 Giugno. Già nel prepartita con un corteo partito da Ponte Milvio il popolo biancoceleste ha fatto sentire la sua vicinanza e il proprio amore alla squadra continuando però a contestare il presidente Lotito e la sua gestione societaria degli ultimi anni.