CdS | Firenze-Monaco, laziali a tutto cuore

Domani ci sarà Fiorentina-Lazio e, come sempre, l'esodo dei tifosi biancocelesti non mancherà. Come riporta il Corriere dello Sport, saranno almeno 2000 i laziali presenti al nuovo “spareggio” per la corsa all'Europa, ma c'è tempo fino a domani per comprare gli ultimi 700 biglietti e riempire l'intero settore. Sicuramente anche a Firenze si sfodererà l'ultimo coro, già virale, sulle note di Semplicemente di Annalisa: “Lazio Lazio Lazio quando parto, anche se non so quando ritorno, ho bisogno di tifare per te. Sto tifando, sto gridando, ti sostengo e non farò mai un passo indietro. Di nuovo sopra un treno e avanzi Lazio, Lazio, Lazio” e così via.

Dal testo si evince che è un canto tipicamente da trasferta e che quindi verrà sicuramente riproposto anche a Monaco il 5 marzo per gli ottavi di Champions League. Come immaginabile, i 3200 posti messi a disposizione dei tifosi biancocelesti sono stati polverizzati in pochi minuti e molti tifosi sono rimasti a bocca asciutta nonostante il viaggio già organizzato e prenotato. Per questo motivo, in seguito a un accordo tra le due società, sono stati messi a disposizione ulteriori 200 biglietti che potranno essere acquistati dalle 12 di domani, lunedì 26 febbraio. Si ricorda a chiunque vorrà acquistarli che si dovranno inserire i dati anagrafici, la mail, le date e le modalità di viaggio e il numero del documento, con relativa scadenza, che verrà utilizzato in trasferta.