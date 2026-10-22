Lazio, più uomini in area: l’attacco di Gattuso attende il Parma

La Lazio di Gattuso cerca più uomini in area e maggiore aggressività in entrambe le fasi. Dopo la gara con la Juventus a Torino, la partita contro il Parma sarà un altro test per l’attacco biancoceleste.

Le difficoltà sotto porta con Sarri

La scorsa stagione la Lazio faticava a trovare la via del gol. Tra gli aspetti che ne frenavano la produzione offensiva c’era anche il gioco orizzontale proposto dalla squadra di Sarri.

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Il cambio di approccio con Gattuso

Con Gattuso è cambiato il modo di affrontare le due fasi di gioco. La squadra è più aggressiva e punta a portare tanti giocatori nell’area avversaria. È su questo approccio che si concentra il confronto con la Lazio della stagione precedente.

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