Napoli, Conte torna sulla Lazio: "E' andata a vincere contro l'Ajax per 1-3 con..."

Con la vittoria di ieri ad Amsterdam in casa dell'Ajax, la Lazio di Marco Baroni ha chiuso una settimana fantastica sul piano del gioco e dei risultati: oltre agli olandesi, i biancocelesti hanno battuto anche il Napoli in Serie A ed in Coppa Italia. Proprio alla vigilia della sfida in casa dell'Udinese, Antonio Conte ha parlato della vittoria di ieri della Lazio e ha speso belle parole sulla crescita del calcio italiano in Europa. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Il commento di Antonio Conte sulla vittoria della Lazio in casa dell'Ajax

Ci rendiamo conto della forza delle squadre del campionato italiano per quello che stanno facendo in Europa. Ieri, giusto per rendere un esempio della Lazio: è andata a vincere contro l'Ajax 1-3 con nove undicesimi di calciatori che avevano giocato contro di noi in Coppa Italia.

La crescita del calcio italiano