Calciomercato Lazio, centrocampo da ristrutturare: i nomi per gennaio

La finestra di mercato sta per aprirsi e tra i nomi in uscita, dopo il trasferimento di Taty Castellanos al West Ham per circa 29 milioni, c'è quasi sicuramente quello di Matteo Guendouzi, monitorato da Spagna e Turchia. A prescindere dalla cessione del francese, è evidente che servano nuovi innesti che vadano a rafforzare il centrocampo e, per questa ragione, il Comandante sta monitorando due profili in particolare.

Calciomercato Lazio: i profili nel mirino biancoceleste

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani sembrano voler venire incontro al Comandante e tentare di accontentare il suo desiderio di far indossare a Loftus-Cheek la maglia biancoceleste, tuttavia, dal club rossonero non è ancora arrivata nessuna apertura. In alternativa ci sono Samardizc e Lucca ma anche il loro arrivo presenta dei problemi, infatti, il calciatore dell'Atalanta è stato pagato circa 20 milioni e per la sua cessione la Dea non ha intenzione di abbassare il prezzo, mentre Fabbian è valutato 12/15 milioni, tuttavia, il calciatore del Bologna per caratteristiche non è considerato la prima scelta. Inoltre, il Ds Fabiani sta sorvegliando anche un altro elemento del club di Bergamo: Brescianini.

Calciomercato Lazio: la posizione di Loftus-Cheek

Per quanto riguarda la posizione di Loftus-Cheek riguardo questa trattativa, dopo l'incontro Milan-Lazio, l'inglese ha dato l'ok al mister Sarri, tuttavia, il rossonero chiede un contratto di 4 o 5 anni ed ha un ingaggio di circa 4 milioni, un grande ostacolo per la Società Lazio. A complicare l'operazione c'è anche l'incredibilità del calciatore per il Milan.