Calciomercato Lazio, brusca frenata alla cessione di Mandas: il motivo

Passare da titolare a non poter più scendere in campo non è affatto facile, per questa ragione Christos Mandas ha chiesto alla Società di liberarlo e fargli vestire la maglia di una squadra dove possa giocare. Nonostante ciò, sembra che la partenza del greco abbia subito una brusca frenata.

Calciomercato Lazio: la situazione di Mandas

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante Christos Mandas, ormai solo riserva e non più schierato in campo, abbia espresso più volte la volontà di lasciare il club biancoceleste, la Lazio ha frenato la cessione del portiere greco. Inizialmente Mandas aveva ricevuto il via libera dalla Società, tuttavia, con la trattativa per Leali del Genoa attenta, il Comandante vorrebbe trattenere il portiere fino a giugno.

Serie A, due club interessati a Mandas

Come riportato dal sito di Sport Mediaset, il portiere greco ha catturato l'attenzione di ben due club di Serie A, precisamente Juventus e Genoa, tuttavia, se da una parte la possibilità di vestire la maglia di una squadra che gioca nella parte alta della classifica sia allettante per l'ex Ofi Creta, dall'altra Mandas avrebbe la possibilità di ricoprire il ruolo di portiere titolare nel Grifone. Soltanto la fase di mercato invernale potrà eliminare ogni dubbio e svelare il destino di Christos Mandas.