Marusic, un fedelissimo del derby: lo dicono i numeri

L’esperienza al servizio del derby

Mancano due giorni alla stracittadina e la tensione cresce, ma Adam Marusic non si lascia intimorire. Il montenegrino si prepara al suo sedicesimo derby con la Roma, tutti disputati da titolare, a conferma della sua importanza nello scacchiere di Sarri. La fascia destra è il suo territorio indiscusso e nessuno, nella rosa biancoceleste, può vantare la sua esperienza in una partita così sentita. Dal 2017, anno del suo arrivo, ha saltato soltanto due derby per scelta tecnica o infortunio.

Record di presenze e leadership

Domenica la sfida con i giallorossi arriva dopo il pesante ko di Sassuolo, in cui Marusic è stato tra i pochi a salvarsi. In quella gara ha raggiunto quota 319 presenze complessive con la Lazio: 250 in campionato, 15 in Champions League, 33 in Europa League, 3 in Conference, 16 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana. Ha così superato Ledesma, entrando nell’undicesimo posto della classifica all-time del club. Nel panorama della Serie A, solo De Roon ha giocato più partite con la stessa maglia nello stesso periodo; subito dietro Marusic si trovano Consigli (248), Zielinski (245) e Orsolini (241).

Il Corriere dello Sport