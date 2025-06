Fabiani: "Su Tchaouna stiamo valutando. Rovella ha una clausola, dipendesse solo da noi…"

Il calciomercato è alle porte e la Lazio ha il compito di accontentare Maurizio Sarri per consegnarli una rosa il più possibile vicina alle sue caratteristiche. Questa sera sarà Angelo Fabiani a parlare pubblicamente, il direttore sportivo della Lazio è stato ospite in studio a #Nonsolomercato, il programma condotto da Paolo Paganini in onda ogni lunedì su Rai 2 alle ore 00.05.

Le parole del DS Fabiani

Tchaouna? C'è qualche richiesta per il ragazzo, ma stiamo facendo una valutazione a 360° vogliamo ripartire con i migliori non vogliamo smantellare, abbiamo fatto un programma sui giovani e valuteremo le diverse proposte che stanno arrivando.

Rovella

Sono molto schietto, non ci priviamo di nessun calciatore sui quali stiamo costruendo un percorso. Ho sempre detto che si faceva un programma triennale e nessuno tra i big che quest'anno hanno fatto ottime cose sono sul mercato. Rovella ahimè ha una clausola rescissoria di tot milioni e non possiamo farci nulla. Dipendesse dalla Lazio non andrebbe via da nessuna cifra come altri giocatori per i quali abbiamo rifiutato proposte.

Sarri

Ci si era lasciati non per questioni attinenti al calcio giocato ma perché in quel periodo Maurizio stava attraversando un periodo particolare a livello familiare e ci chiese di fare un passo indietro tanto che è stato un anno e mezzo fuori dal circuito. Ci siamo sempre mantenuti in contatto è nato un rapporto di grande stima con Lotito. Lui per amore della Lazio e dell'ambiente mi ha dato una stretta di mano e detto vengo alla Lazio, so che ci sono state altre società che lo hanno cercato. Questo significa che quando andò via non c'erano screzi con la società. Sulle frasi di Sarri che si arrabbierà per il mercato? Lo abbiamo preso proprio per questo, a Sarri ho detto tu metti le sigarette io metto la pazienza. (ridendo ndr.)

Su Tudor e la Juventus

Grandissimo professionista, competente. Quando è andato alla Juventus e mi ha chiamato qualche collega io dissi: “purtroppo per noi penso centri l'obiettivo Champions”. Merita la riconferma è un grandissimo professionista

IN AGGIORNAMENTO