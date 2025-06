Lazio, ipotesi e condizioni per lo scenario dello scambio Rovella-Frattesi con l’Inter

Sarri e la Lazio si ritrovano dopo un anno e mezzo, ma nulla sembra essere cambiato: in particolare, nell’intervista a Castiglione della Pescaia, il Comandante ha già affermato di essere consapevole di dover litigare per il mercato. Una delle massime esigenze è quella di inserire un giocatore nel centrocampo del nuovo 4-3-3, impresa non facile se consideriamo che la società non può contare su introiti Uefa e dovrà considerare il solito indice di liquidità bloccato. Sarri conosce le difficoltà economiche della Lazio, ma presente un adeguamento della rosa alle sue caratteristiche e qualche giovane per provare a centrare l’obiettivo Europa.

L’incontro fra Sarri e Fabiani: le idee

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, il vertice fra mister e diesse viene rimandato di continuo, ma fra oggi e domani dovrebbe svolgersi proprio a Castelfranco, dimora del Comandante. Sarri parla di un difensore, non si riferisce ad un centrale, bensì almeno ad un terzino, perché Tavares è un’incognita, mentre i profili di Lazzari, Pellegrini e Hysaj non entusiasmano (solo Marusic si rappresenta un “punto fermo“). Nonostante l’età, il mister opterebbe per Emerson Palmieri (a basso costo e in scadenza del 2026 con il West Ham), ma gradisce anche Chilwell del Chelsea, Parisi della Fiorentina e Aaron Martin del Genoa, mentre la Lazio offre Anton Gaaei dell’Ajax sul piatto. Per fare mercato, serviranno sicuramente le uscite e, fra queste, la priorità sarà piazzare una, si spera al Burley per 13-15 milioni.

Le idee in mediana: lo scambio Rovella-Frattesi

Sarri parla di penuria in mediana, ma con l’eventuale ritorno di Cataldi sarebbero ben sette centrocampisti in organico, questo evidenzia come Mau non senta al sicuro con il rinnovo del quale trentaquattrenne Vecino e con la scommessa Dele-Bashiru. I suoi più grandi obiettivi sarebbero Fernandes e Loftus-Cheek (lontani per cartellino, età e stipendio) dalle possibilità economiche di Lotito, anche se Sarri sarebbe disposto ad un sacrificio per portare a Roma uno di questi profili. Ad esempio, da Milanello, il neo mister nerazzurro Chivu desidera Rovella e uno scambio sarebbe l’unica possibilità per assicurarsi una mezzala altrimenti innarrivabile per la Lazio. Lato Inter, infatti, si guarda proprio a Rovella che potrebbe essere scambiato con Frattesi solo a condizione che l’Inter paghi 50 milioni di clausola rescissoria (anche se il vero ostacolo dello scambio sarebbe l’ingaggio da quasi 3 milioni del nerazzurro).