CdS | Folorunsho last minute - Gli scenari di mercato

Come riportato dal Corriere dello Sport, Folorunsho intravede la via di casa, il suo futuro è nelle mani di Lotito e De Laurentis. La Lazio vuole strapparlo in prestito con diritto di riscatto, il Napoli lo vuole cedere al miglior offerente, ma i biancocelesti hanno il sì di Folorunsho.

Gli scenari

Lotito affonderà per l'ex-Verona nel rush finale di mercati, l'agente del calciatore ha spianato la strada alla Lazio. Lotito non vorrebbe appesantire il bilancio del prossimo anno inserendo l'obbligo di riscatto dato che la prossima estate dovrà completare i pagamenti di Noslin, Pellegrini, Dele-Bashiru e Rovella.

Alcaraz rimane l'alternativa a Folorunsho, anche se per l'Europa League per tesserarlo gli andrebbe comunque liberato uno slot, per il campionato no essendo Under 22.

Il regista

Il mercato dei registi si aprirà solo in caso di una cessione a centrocampo: i principali indiziati in questo senso sono Cataldi e Vecino: per il primo hanno bussato alla porta Como e Torino, ma il calciatore vuole rimanere alla Lazio; per l'uruguayano c'è l'ipotesi Besiktas smentita però dai suoi agenti.

Isaksen

Un altro nodo da sciogliere è quello legato a Isaksen: tutti quelli che vogliono puntano al prestito secco, spetta ora alla Lazio decidere se lasciarlo andare senza possibilità di ricavarci qualcosa o tenerlo