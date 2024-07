Hernanes torna all'Olimpico: "Questo stadio con questi colori che nostalgia"

Come ci si fa a dimenticare del talento cristallino del "Profeta" Hernanes? Per il centrocampista brasiliano sono state quattro le stagioni in biancoceleste (dal 2010 a gennaio 2014) in cui è sceso in campo per ben 154 volte con l'aquila sul petto siglando 39 gol (tutti accompagnati dalle sue capriole di esultanza) e 22 assist, ma soprattutto incantando tutti con la sua classe sopraffina. Centrocampista che illuminava la Lazio in quegli ed entrato di diritto nella storia del club biancoceleste in quanto titolare il 26 maggio nel derby più importante della storia di Roma, che consegnò alla Lazio quella Coppa Italia storica.

Hernanes allo Stadio Olimpico per il concerto dei Coldplay

Lo scorso anno “Il Profeta” Hernanes era tornato a solcare il rettangolo di gioco dello Stadio Olimpico quando ci fu la grande festa per il decennale del 26 maggio davanti ad un Olimpico stracolmo prima di Lazio-Cremonese, partita vinta 3-2 dai biancocelesti a suggello di una stagione stratosferica culminata con il secondo posto (bei tempi!).

Sul proprio profilo ufficiale Instagram, Hernanes ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono allo Stadio Olimpico insieme alla sua famiglia per assistere al concerto dei Coldplay che in questi giorni sono in tour con alcune date allo Stadio Olimpico di Roma. Il Profeta come didascalia del suo post Instagram ha scritto: “Questo stadio com questi colori 💙#Nostalgia”. A testimonianza che Hernanes è rimasto legatissimo all'ambiente biancoceleste e ai tifosi della Lazio come spesso ricorda con qualche Instagram Stories o post.

Depositphotos

Il post su Instagram