Il Messaggero | Lazio, già svolte in gran segreto le visite di Castrovilli

Non è l'alternativa low cost a Greenwood, ma un rinforzo di qualità, che mancava a centrocampo, purché si sia ripreso del tutto. La Lazio scommette sullo svincolato Gaetano Castrovilli, gli offre un anno di contratto (rispetto al biennale richiesto) con opzione per quello successivo.

Castrovilli-Lazio, già svolte le visite mediche

Già svolte le visite mediche accurate in gran segreto, dopo l'ultimo calvario al ginocchio e non solo. Il 27enne viaggiava spedito verso una grande carriera, anche in azzurro, gli infortuni continui lo hanno fermato. Due anni al buio, la mancata cessione al Bournemouth, alti e bassi, e il ritorno a maggio con un gol. La Fiorentina lo ha comunque lasciato “libero” col cartellino in mano. Marsiglia e Torino lo hanno sondato, la Lazio lo ha prenotato, salvo suoi dietrofront dell’ultimo minuto. Gaetano ha già visitato Formello con il suo entourage, il ds Fabiani ha accelerato l'affare dopo la delusione Greenwood. Prima attendeva le uscite in mediana per affondare questo colpo, non solo quelle degli esuberi Marcos Antonio, Basic e Akpa Akpro.

Lazio, Ci saranno altri tagli

«Ci saranno altri tagli della vecchia guardia», si era lasciato scappare Lotito. Sotto traccia, il presidente ha messo anche Cataldi sul mercato (un mese fa era stato offerto al Torino) per qualche mugugno di troppo nell'era Tudor. Ecco perché la società frena sulla sua fascia di capitano, riconosciuta dallo spogliatoio.



Il Messaggero