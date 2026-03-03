Sulfaro: "Bob Lovati? É stata una fortuna conoscerlo. Lui mi tirava sempre sú"

Le dichiarazione dell'ex Lazio Michelangelo Sulfaro all'evento dei 60 in biancoceleste per Bob Lovati

Michelle De Angelis /
Lazio
Lazio - Depositphotos

Le dichiarazioni di Michelangelo Sulfaro

Mi segui per tutta l'annata alla Sambenedettese, quell'anno ebbi troppi infortuni. Giocai solo 16 partite, poi dopo l'incidente alla spalla non sono stato più io. Lui mi tiro sempre su, era una grande persona. 

