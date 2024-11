Un altro cholito: Giuliano Simeone segna con l'Atletico

Slogan più azzeccato non esiste per titolare questo avvenimento: Di padre in figlio, infatti sono passati ben 20 anni dall'ultimo gol di Diego Pablo Simeone con la maglia rossa, bianca e blu. Giuliano Simeone, figlio del suo allenatore, segna nel match tra Atletico Madrid e Las Palmas. Anche lui un attaccante come il fratello che gioca nel Napoli Giovanni. E' lui che apre le danze nella vittoria in casa dei Colchoneros contro il Las Palmas, partita terminata per 2 reti a 0. Anche Dazn esalta notizia e gol.

Il post Dazn con il gol

Tramite Instagram Dazn mostra il gol e la gioia del padre e del figlio. La rete è arrivata con un bel lancio in profondità di Molina con un attacco dello spazio di Giuliano Simeone che si è involato palla al piede verso la porta avversaria per poi battere il portiere con un diagonale secco e preciso. L'attaccante è esploso di gioia andando a festeggiare sotto i propri tifosi e baciando ripetutamente lo scudetto dell'Atletico. Reazione gioiosa anche quella di Simeone, sicuramente più contenuta ma che mostrava una certa felicità nel gol realizzato dal figlio, un sorriso tirato e controllato che però diceva tutto.

https://www.instagram.com/dazn_it/p/DB6fRkFolMG/?img_index=1

Carta di identità di Giuliano Simeone

L'attaccante Giuliano Simeone compirà il prossimo mese appena 22 anni. Le sue qualità sono già visibili e ben note, sopratutto in Spagna. Caratteristica principale la velocità, il dinamismo e l'attacco degli spazi, proprio come avvenuto per il gol realizzato pochi minuti fa contro Las Palmas. Un futuro certo verrebbe dire e un presente da vivere con grande ottimismo. Diego Pablo Simeone oggi ha concesso anche una passerella tra gli applausi al figlio Giuliano, uscito per sostituzione al minuto 85 dopo una eccellente gara.