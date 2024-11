Napoli-Atalanta 0-3, gli ospiti dominano e stravincono

Allo Stadio Diego Maradona di Napoli va in scena una incredibile ed inaspettata partita. L'Atalanta batte per ben 3-0 il Napoli di Antonio Conte. La capolista crolla davanti il gioco dinamico e veloce di Gasperini. Quest'ultimo prepara la gara con un giropalla veloce e un pressing alto che manda in tilt la squadra di casa. L'Atalanta riesce anche ad annientare qualsiasi forma di reazione da parte dei partenopei che provano svariate volte a rialzare la testa durante i 90 minuti, senza mai però essere davvero pericolosa ed incidente.

L'andamento del match

L'Atalanta entra in campo con lo spirito giusto, pochi istanti di gara e già si vede atteggiamento e preparazione tattica in base al suo avversario. L'intento di Gasperini è chiaro, ritmi alti e pressing asfissiante. Dopo soli 10 minuti il risultato già cambia grazie a Lookman, gran gol dell'attaccante su assist di De Ketelaere, un tiro di prima intenzione che si infila all'angoletto. Passano altri 20 minuti e arriva il raddoppio, in gol sempre lui, Lookman dal limite dell'area fa partite un gran tiro che si insacca alla destra del portiere del Napoli. La squadra di casa tenta una timida reazione senza concludere nulla però. Inizia la ripresa con il Napoli che cerca di controllare il gioco spingendosi in avanti. Antonio Conte guida i suoi in un maggiore gioco sulle fasce, tanti cross, poca concretezza e un Lukaku spento che gioca una partite sicuramente insufficiente. Il Napoli ci prova con due colpi di testa dei suoi difensori, Buongiorno e Rahmani, il primo è parato da Carnesecchi, il secondo termina sul fondo. L'Atalanta punta a giocare di ripartenza e controllare il match, i minuti scorrono e le speranze napoletane si spengono. Al minuto 92 fa tris Retegui, bell'assist di Bellanova e l'attaccante italiano realizza in modo tranquillo.

La classifica aggiornata per le due squadre

Nonostante la sconfitta il Napoli resta in vetta, tanta amarezza per la sconfitta di oggi ma primato mantenuto a quota 25. Si avvicina invece l'Atalanta, 3 punti d'oro considerando la difficoltà del match. Adesso i bergamaschi in classifica figurano secondi con ben 22 punti, in attesa ovviamente delle altre partite mancanti.