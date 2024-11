Torino-Fiorentina 0-1, la viola si prende tre punti d'oro

Torino 0 Fiorentina 1, questo il risultato della partita delle 15 di questa domenica. I viola continuano a stupire, dopo un inizio di campionato singhiozzante e a dir poco non convincente, la squadra di Palladino ora sembra aver trovato la sua quadra e il suo equilibrio tattico. Questo pomeriggio ha affrontato un Torino grintoso, battagliero, proprio come chiesto dal suo allenatore Vanoli rimasto molto deluso dopo la trasferta persa contro la Roma. I granata oggi hanno avuto a che fare anche con la sfortuna, infatti dopo appena 17 minuti Adams è stato costretto a lasciare il campo per infortunio.

L'andamento del match

La Fiorentina ha vinto senz'altro una partita ardua che ha dovuto portare a casa anche in modo sporco. Partita estremamente equilibrata per tutti e 90 minuti. Il Toro ha impostato la partita su una lotta continua su ogni palla, fin dal primo minuto. Poche occasioni infatti fino a quando al minuto 41 Kean, giocatore che sta vivendo un periodo a dir poco positivo, trova il gol del vantaggio su assist di Ranieri. Il secondo tempo vede il Toro spingere e la Fiorentina chiudersi per poi avere l'intenzione di ripartire. Al minuto 71 Pedersen colpisce un palo che salva la Fiorentina. Episodio opposto appena 5 minuti dopo, il Torino è salvato dal legno su una punizione bellissima di Mandragora. Nel finale tanti cross da parte della squadra di casa ma mai grossi rischi per il portiere viola. Finisce così quindi con altri 3 punti per la Fiorentina.

La classifica per i due club

La vincente di quest'oggi, la Fiorentina, vola a quota 22, insieme all'Atalanta, attualmente quindi occupa il secondo posto. La squadra di Palladino sta volando portando a casa punti e ottime prestazioni. Situazione diversa per il Torino, occupa una buona posizione in classifica ma le ultime prestazioni lasciano a desiderare. Dopo una partenza razzo per gli uomini di Vanoli adesso la squadra sta rallentando sia in termini di punti conquistati che di gioco in campo. I punti sono 14 ma sicuramente il Torino deve rialzare il capo.