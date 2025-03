Ahia Baroni! Due record negativi della Lazio sono tuoi

Quest'oggi la Lazio è costretta a leccarsi le ferite dopo l'umiliazione subita al Dall'Ara con il Bologna che ha dilagato per 5-0. I biancocelesti pagano la stanchezza fisica e probabilmente anche mentale dei tanti impegni ravvicinati non ultima la gara di giovedì contro il Viktoria Plzen, anche se le scusanti per una sconfitta di tale portata stanno a zero. La squadra di Baroni avrà ora il finale di stagione a disposizione per dimostrare la propria stazza dopo un avvio da protagonista che l'ha vista a lungo occupare la quarta casella della classifica, ma che nell'ultimo periodo ha subito più di qualche sbandata.

Baroni, che dopo la debacle di questo pomeriggio è andato a colloquio con tutta la squadra sotto i tifosi nel settore ospiti chiedendo scusa e assumendosi la responsabilità esautorando di fatto i giocatori, si è guadagnato grande fiducia e stima dopo lo scetticismo iniziale da parte di tutti supporters biancocelesti, tuttavia le pesanti sconfitte contro Inter e Bologna rischiano di macchiare il suo percorso in biancoceleste.

Peggior sconfitta casalinga della storia

La sconfitta nel posticipo della 16° giornata contro l'Inter, era il 16 dicembre 2024, ha segnato la più pesante sconfitta tra le mura amiche della storia della Lazio. La squadra di Baroni che dopo ottimi 40' si è piegata sotto i colpi di Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram per un tabellino finale che registrava lo 0-6 finale.

Peggior sconfitta in trasferta in Serie Adell'era Lotito

Appena tre mesi dopo l'umiliazione subita contro l'Inter, la Lazio di Baroni prende la vetta della classifica in un altro record negativo, infatti si tratta della sconfitta in trasferta in Serie A più pesante dell'era Lotito a parimerito con Napoli-Lazio 5-0 del 20/09/2015. In quell'occasione sulla panchina della Lazio sedeva Stefano Pioli, che si è arreso al Napoli di Maurizio Sarri.

Inoltre per ritrovare una sconfitta così pesante rifilata dal Bologna alla Lazio bisogna ritornare al 02/02/1958 con il tabellino che recita sempre il 5-0 in favore dei rossoblù. Altri tempi, altro calcio, altre squadre.