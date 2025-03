Paura in Atalanta-Inter: match sospeso per qualche minuto

Atalanta-Inter

La domenica calcistica della 29° giornata di Serie A prevede come gran finale la partita Atalanta-Inter, passo decisivo per la corsa Scudetto con le due squadre al fischio d'inizio separate da solo tre punti in classifica. Tuttavia la partita nel secondo tempo è stata interrotta per qualche minuto.

Fraioli

Partita sospesa: malore per un tifoso interista

Ebbene sì intorno al 50' l'arbitro Massa interrompe momentaneamente il match dopo che i giocatori dell'Inter mentre battevano un corner sotto il settore ospiti si sono fermati accorgendosi e venendo richiamata l'attenzione dai propri tifosi per un malore occorso ad un supporters interista. Il gioco è ripreso dopo 6' minuti dopo che il tifoso è stato trasportato in ospedale e dalle prime indiscrezioni è uscito dall'impianto cosciente. Per fortuna dunque solo un grande spavento, può tornare tuttavia il sorriso tra la tifoseria nerazzurra visto che appena ripreso il gioco Carlos Augusto ha segnato il gol del momentaneo vantaggio dell'Inter.