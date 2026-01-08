Lazio-Fiorentina, Cataldi: "Ho chiesto agli arbitri se hanno qualche problema con noi"

Danilo Cataldi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine della gara Lazio-Fiorentina.

Esultanza? In quel momento è stata una bella gioia, mi è dispiaciuto prendere subito l’1-1, è stato un peccato. Se la partita scivolava un pochino senza subire, al 99% l’avremmo portata a casa. Un episodio anche lì molto rivedibile ce la poteva far perdere, alla fine siamo stati anche bravi a riacciuffarla. Però lo ripeto: non vincere questa partita mi lascia tanto rammarico.

Cerchiamo sempre di farci scivolare le cose addosso, non possiamo perdere energie in decisioni che non dipendono da noi. Lo stato d’animo della squadra non è positivo, ma non potrebbe essere il contrario. Il problema è di diversità di situazioni. Non capisco perché l’arbitro viene richiamato su un contatto verso la fine che dal vivo vedo Mario togliere la gamba. Mi deve spiegare perché non viene richiamato nel contatto precedente, quando un giocatore sta tirando in porta e gli viene tirata la maglietta. Non è possibile, provo a chiedere ai direttori di gara se c’è qualche problema con noi. Perché è da un mese e mezzo a questa parte che ogni episodio dubbio va a nostro sfavore. Noi non possiamo dipendere da queste cose però.