Tre biancocelesti nella Top 11 della Figc della 15° giornata di Serie A

A seguito del 4-0 conquistato all'Arena Giuseppe Piccolo di Napoli contro la squadra partenopea di Salvatore Mango, la Figc ha voluto premiare tre calciatrici della Lazio inserendole nella Top 11 della 15° giornata di Serie A.

Napoli-Lazio: il match

Il 2025 non era iniziato nel migliore dei modi per la squadra di Grassadonia che, dopo la sconfitta a Sassuolo in Serie A e contro la Juventus per i quarti di finale di Coppa Italia, aveva necessariamente il bisogno di ottenere punti utili in ottica poule salvezza e per ripristinare l'umore nello spogliatoio dopo questi pesanti ko. Nel match di sabato pomeriggio contro il Napoli, le biancocelesti sono scese in campo già dal primo minuto con la voglia di portare a casa il bottino pieno, realizzando un'ottima prestazione, una delle migliori da inizio stagione.

La Figc ha infatti premiato tre calciatrici biancazzurre: Martina Piemonte, autrice dell'1-0, Antonietta Castiello, marcatrice della doppietta e Clarisse Le Bihan, autrice dell'assist della rete del 2-0 siglato dalla stessa Castiello.

Il post della Figc